- "In ceea ce priveste Ucraina, cred ca cel mai important mesaj al intalnirii de azi este ca Uniunea Europeana si statele membre vor sta alaturi de Ucraina si vor continua sa sustina Ucraina atat cat este nevoie, astfel incat Ucraina sa castige razboiul. Voi exprima astazi sustinerea completa pentru o…

- Miercuri, bombardamentele rușilor au continuat, in special asupra regiunii Herson, in timp ce separatiștii din Donețk susțin ca orașul Bahmut a fost incercuit. In același timp, un inalt oficial ucrainean din domeniul apararii a avertizat ca „cele mai grele batalii” vor urma in urmatoarele doua-trei…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a anuntat seara trecuta ca statele membre ale Uniunii Europene au aprobat o noua transa, in valoare de 500 de milioane de euro, din ajutorul militar pentru Ucraina, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe desfasurata la Bruxelles.In conferinta de presa de…

- Ministrul de externe roman Bogdan Aurescu, care participa luni la Consiliul Afaceri Externe al Uniunii Europene (CAE) de la Bruxelles, a subliniat importanta mentinerii subiectului aderarii Romaniei la spatiul Schengen pe agenda europeana, transmite de la Bruxelles trimisul special al AGERPRES, Tudor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu a subliniat, la intalnirea de la Bruxelles cu omologii sai din celelalte state member UE, importanta mentinerii subiectului aderarii Romaniei la spatiul Schengen pe agenda europeana.”Inainte de a prezenta pozitia Romaniei fata de subiectele de pe agenda doresc…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell si-a exprimat luni, 23 ianuarie, speranta ca statele membre ale Uniunii Europene vor aproba o noua transa de ajutor militar de 500 de milioane de euro pentru Ucraina in cadrul reuniunii de luni a ministrilor de externe la Bruxelles, informeaza Reuters și Agerpres.…

- Trei diplomați din trei țari diferite membre UE au confirmat pentru Euronews ca Budapesta se opune pana acum alocarii a 500 de milioane de euro din mecanismul Facilitații europene pentru pace (EPF) catre Ucraina. Discuțiile in cadrul grupului de lucru sunt inca in desfașurare, a declarat unul dintre…