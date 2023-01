Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu s-a intalni azi la Bruxelles cu ministrul afacerilor externe și cooperarii internaționale al Italiei, Antonio Tajani, și cu ministrul de externe al Belgiei, Hadja Lahbib, in marja participarii la reuniunea Consiliului Afaceri Externe.

- Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a discutat la Forumul Economic Mondial de la Davos cu omologul austriac Alexander Schallenberg despre aderarea Romaniei la Schegen. Diplomatul roman a transmis ca oficialii de la Viena sunt deschiși pentru un plan de lucru privind intrarea țarii noastre in spațiul…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a discutat cu omologii sai din UE despre aderarea Romaniei in spațiul Schengen. Una din țarile care au reconfirmat sprijinul pentru Romania este Germania și Franța. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit cu omologul sau austriac, Alexander Schallenberg, la cererea acestuia, care a continuat sa susțina „importanta scaderii globale a numarului de migranti care ajung in Austria”, spunand ca asteapta noi propuneri din partea Comisiei Europene. Conform MAE,…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut luni, la Bruxelles, o intrevedere cu ministrul federal pentru afaceri europene si internationale al Austriei Alexander Schallenberg, in marja participarii la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, la solicitarea partii austriece. Ministrul de externe…

- Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a avut luni o intrevedere cu ministrul federal pentru afaceri europene și internaționale al Austriei, Alexander Schallenberg. Ministrul de externe roman a subliniat necesitatea gasirii unei solutii constructive de deblocare a situatiei, in timp ce ministrul…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca Romania si Croatia sunt pregatite pentru aderarea la spatiul Schengen si sunt parte a solutiei de care are nevoie in acest moment Uniunea Europeana in ceea ce priveste gestionarea fluxurilor migratorii, informeaza Agerpres.

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut astazi, 8 noiembrie 2022, o convorbire telefonica cu ministrul suedez al afacerilor externe, Tobias Billstrom, in contextul preluarii recente de catre demnitarul suedez a acestui portofoliu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…