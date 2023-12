Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, cand Marcel Ciolacu s-a aflat la recepție la Palatul Cotroceni, cancelarul austriac, Karl Nehammer, i-ar fi transmis premierului „La mulți ani Romaniei”. Acest gest este pentru premierul Ciolacu motiv de speranța. Marcel Ciolacu crede, așadar, ca gestul lui Karl…

- Consiliul JAI (Justiție – Afaceri Interne) al Uniunii Europene va avea o noua discuție despre eventuala primire in Spațiul Schengen a Romaniei și a Bulgariei. Urmatoarea reuniune a JAI, care este și ultima din anul 2023, este programata in perioada 4 – 5 decembrie 2023 la Bruxelles. In ziua de 4 decembrie…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, joi, la Bruxelles, intrebat despre strategia Romaniei la Consiliul JAI pentru aderarea tarii noastre la spatiul Schengen si despre opozitia continua a Austriei, ca este putin deprimant sa tot auzi de la Viena „ca si cum acolo o placa s-ar fi stricat putin, in…

- Noua gaselnița a Austriei pentru a bloca Romania in Schengen: 'Pentru asta ne luptam astazi!'Austria nu are nici cea mai mica intenție sa deblocheze extinderea spațiului Schengen. Cel puțin asta reiese din declarația ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner.Oficianul austriac a vorbit in fața…