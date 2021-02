Stiri pe aceeasi tema

- CJ Timiș implica mediul de afaceri, universitațile și corpul consular in dezvoltarea județului pentru urmatorii șapte ani. In acest sens s-a inființat Consiliului de Strategie și Consiliere Economica (C.S.C.E.). Specialiștii CJ Timiș spun ca economia, turismul și sectorul HoReCa au nevoie de impuls.

- Una dintre promisiunile noului președinte al CJ Timiș, Alin Nica, a devenit realitate joi, atunci cand a fost inființat Consiliul de Strategie și Consiliere Economica (C.S.C.E.). Un mecanism de colaborare directa al insitituției cu mediul economic și universitar, acesta va ajuta la realizarea unei strategii…

- La sanatate nu va fi ”call” pentru comunitate așa cum se va intampla la consiliile de administrație ale școlilor. Pentru cele trei spitale din subordinea sa, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a ales direct varianta profesioniștilor in domeniul medical. El a decis sa numeasca șase profesioniști din…

- Greu s-a inființat alianța locala dintre PNL și USR, insa se pare ca acum colaborarea este consolidata. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a declarat, luni, ca are o relație excelenta și intalniri periodice cu primarul Timișoarei, Dominic Fritz. „In cele 100 de zile de mandat am avut…

- Primaria Timișoara a caștigat procesul prin care a fost contestata o decizie a Consiliului local, care prevede ca proprietarii de animale de companie sa fie nevoiți sa ceara pentru creșterea acestora acordul vecinilor de bloc. „Asta nu ma bucura”, a fost reacția primarului Dominic Fritz, potrivit…

- Președintele Consiliului Județean Timiș și lider interimar al filialei PNL, Alin Nica, a votat la ora 9, pe lista electorala suplimentara, la Liceul „Grigore Moisil” aflat in Piața Balcescu din Timișoara. „Am votat pentru dezvoltarea Timișului și a Romaniei, pentru deblocarea proiectelor de infrastructura…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca scolile primare, cel putin, ar fi trebuit sa ramana deschise in aceasta perioada, pentru ca, in lipsa interactiunii fata in fata, este grav afectata dezvoltarea psiho-sociala a copiilor. El solicita deschiderea…

- Implicarea tinerilor in viata sociala, economica si politica este esentiala pentru dezvoltarea Romaniei, a declarat secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase. "Tinerii trebuie sa fie sprijiniti si incurajati sa se implice, sa lupte pentru drepturile lor si sa fie cei care determina schimbarea…