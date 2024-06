Stiri pe aceeasi tema

- Primaria comunei Dorobantu, judetul Tulcea, a incheiat un contract cu societatea Micatis Prod SRL. Obiectul consta in executia lucrarilor pentru proiectul "Modernizare strazi in localitatea Mesteru, judetul Tulcea". Obiectivul de investitii este finantat de la bugetul de stat prin Programul National…

- Dorin Voicu, candidatul alianței PNL-PSD la alegerile europarlamentare: „Sunt Dorin Voicu și obiectivul meu este sa aduc standardele europene acasa, in Argeș. Mergem in Parlamentul European cu un mandat clar: sa aducem standardele europene in fiecare comunitate. Fondurile europene și expertiza europeana…

- Județul Argeș a devenit un adevarat campion al investițiilor și al fondurilor europene și guvernamentale atrase nu doar la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, dar și la nivel național.Investiții record in infrastructura rutiera Argeșul are a doua cea mai mare retea de drumuri județene din țara,…

- Daniel Decebal, candidatul PSD pentru primaria Comunei Farcașa, promite finalizarea cadastrarii: „Avem nevoie de consultanța pentru a accesa fondurile europene” Daniel Decebal, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al Comunei Farcașa, a subliniat importanța finalizarii procesului…

- Incepand cu luni, 17 iunie, operatorii economici pot aplica pentru obținerea unei finanțari nerambursabile de pana la 200.000 E pentru dezvoltarea infrastructurii turistice, balneare, culturale, sportive și de agrement. Obiectivul programului este, astfel diversificarea ofertei și creșterea calitații…

- Zece drumuri județene din Ilfov vor intra in reabilitare: Deja, documentația a fost platita iar, acum, reprezentanții CJ Ilfov au demarat procedura de de obținere a fondurilor europene. „Urmeaza sa obținem fonduri europene pentru realizarea altor obiective de infrastructura și anume nu mai puțin de…

- Compania Naționala de Investiții (CNI) a demarat procesul de licitație pentru contractul de Servicii de Asistența Tehnica de Specialitate pentru construirea și dotarea Complexului Sportiv Michael Klein din municipiul Hunedoara. Acest proiect de investiții, situat pe Bulevardul Mihai Viteazu nr. 6A,…

- Noul terminal are peste 30.000 de metri patrati, este dispus pe trei niveluri, fiind de peste zece ori mai mare decat terminalul T3 utilizat pana acum. Investitia, care se apropie de 100 milioane de euro, a fost inaugurata in prezenta autoritatilor locale si judetene, dar si a europarlamentarilor liberali…