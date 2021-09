Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Husanu revine asupra demisiei anuntate ieri: nu mai pleaca din USR PLUS si, implicit, nu-si va pierde mandatul de consilier local. "Avand in vedere mesajele primite de la foarte multi colegi din USR-PLUS, am decis sa reevaluez momentul oficierii demisiei. Ca urmare, raman deocamdata membru de…

- Mâine la ora 11:00 va avea loc o noua convocare a Birourilor Permanente Reunite pentru a decide calendarul de vot al moțiunii de cenzura împotriva lui Cîțu. ”Ședința din seara asta tocmai s-a încheiat fara cvorum - PNL și PSD au jucat la offsaid”, scrie pe Facebook…

- Potrivit platformei Confidas.ro, aceasta fiind consultata la data de 01 septembrie 2021, compania Hercinic SRL a incheiat, in perioada 2018 2019, 65 contracte de achizitii publice in valoare totala de 9.902.031,04 lei peste doua milioane de euro . In februarie 2019, jurnalistii de la Recorder.ro au…

- "Am intrat in competitie electorala pentru functia de presedinte al PNL si orice evaluare, in momentul de fata, a activitatii premierului sau Guvernului ar putea fi privita din perspectiva acestei competitii. Oricum, va exista o competitie si, probabil, colegii mei, cand vor veni sa voteze presedintele…

- Sebastian Lascu, vicepreședintele PNL Bihor și prim-vicepreședinte PNL Oradea, a anunțat marți ca a demisionat din partid, dupa 23 de ani. Nu a motivat decizia, promițand ca o va face in scurt timp. Medicul Sebastian Lascu a anunțat, marți, ca dupa 23 de ani de activitate in PNL și dupa ce am incheiat…

- Un caine a fost surprins traversand zebra pe o strada din Capitala. Momentul a fost fixat de o camera de bord. Inregistrarea video, in care patrupedul apare ca un cunoscator al regulilor de circulatie, a fost postata pe Facebook.