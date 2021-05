Stiri pe aceeasi tema

- Deputata Cosette Chichirau, copresedintele USR PLUS Iasi, sustine ca va fi exclus din partid consilierul care miercuri a votat pentru bugetul local prezentat de primarul Mihai Chirica, anunța Agerpres. "Birourile judetene reunite ale USR si PLUS Iasi vor propune in aceasta seara Biroului National…

- Deputata Cosette Chichirau, copresedintele USR PLUS Iasi, spune ca va fi exclus din partid consilierul care miercuri a votat pentru bugetul local prezentat de primarul Mihai Chirica.„Birourile judetene reunite ale USR si PLUS Iasi vor propune în aceasta seara Biroului National excluderea…

- In cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Timișoara din aceasta saptamana s-a aprobat alocarea de fonduri pentru ridicarea unei baze sportive in zona Șagului. „In calitate de consilier municipal am votat bugetul local al municipiului Timișoara pe anul 2021, in suma de 1,41 miliarde lei, din…

- „Primarul refuza sa respecte legea care il obliga sa posteze pe siteul primariei proiectul de buget, asa incat sa fie o dezbatere publica in baza careia cetatenii sa vina cu propuneri sau opinii raportat la intentia de gestionare a banului public de catre primarie. Atata timp cat nu avem acces la buget…

- Social-democratii din Consiliul Local Sibiu au votat joi proiectul de buget pe 2021 propus de conducerea primariei, desi sunt in opozitie, considerand ca acest buget este "corect echilibrat", a anuntat liderul Organizatiei Municipale a PSD Sibiu, consilierul Catalin Stanciu. "Am dat astazi…

- 23 total views …ca este un subiect care ne privește pe toți și ne afecteaza viața de zi cu zi, fie ca vorbim de transport, sanatate, activitați culturale sau asistența sociala, iar noi dorim sa ne asiguram ca aceasta dezbatere publica va avea impact. Haideți sa lasam scandalul și sa nu mai lasam ca…

- Un consilier local USR-PLUS, Adriana Cristian, a mers pe teren pe parcursul weekend-ului trecut unde a vorbit cu mai mulți clujeni. În urma „plimbarii” pe care a facut-o, consilierul a scris pe pagina sa de Facebook ce a vazut și ce…

- Consilierul local PSD Radu Toanca a dezvaluit ca, desi cu un pas mai aproape de a intra in insolventa, compania de termoficare din Timisoara, Colterm, a cumparat, chiar in luna ianuarie, pentru fostul director Bogdan Nanu, o masina de 20.000 de euro. ”As dori sa ne prezinte in scris pana la urmatorul…