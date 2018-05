Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a salutat vineri întâlnirea dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in, recunoscând acest summit istoric chiar daca a exprimat dubii cu privire la cât de mult ar putea dura diplomatia pozitiva, informeaza…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in si omologul sau american Donald Trump s-ar putea intalni inaintea summitului istoric SUA-Coreea de Nord care ar urma sa aiba loc in mai sau iunie, a indicat miercuri presedintia de la Seul, transmit agentiile Yonhap, Kyodo si Reuters. Posibilitatea…

- Chung Eui-yong, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, a plecat joi la Washington pentru a se intalni cu omologul sau american John Bolton, a anuntat un responsabil de la Seul, unde exista temeri cu privire la intransigenta noului consilier pe probleme de securitate…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Deocamdata, Moon planifica…

- Presedintele american Donald Trump a decis sa-l inlocuiasca in functie pe consilierul sau in domeniul securitatii nationale H.R. McMaster, insa inlocuirea efectiva a acestuia nu ar urma sa aiba loc imediat, dezvaluie The Washington Post (WP), scrie Reuters.Citește și: Victor Ponta DEZVALUIE…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a luat "de unul singur" decizia de a se intalni cu liderul Coreeei de Nord, Kim Jong-Un, afirma secretarul de Stat american, Rex Tillerson, in contextul in care hotararea a generat surprindere in Statele Unite, inclusiv in randul functionarilor de la Casa Alba.

- In timpul intalnirii, Kim Jong-Un s-a angajat sa renunte la armele nucleare si le-a transmis oficialilor sud-coreeni ca ar dori sa aiba o intrevedere cu presedintele american Donald Trump, a declarat joi liderul delegatiei sud-coreene, Chung Eui-yong, sef al Oficiului pentru Securitate Nationala…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a glumit pe seama imaginii sale din presa internationala in timpul intalnirii avute in aceasta saptamana, la Phenian, cu doi emisari ai Seulului, care au fost tratati cu soju (bautura alcoolica traditionala coreeana), au relatat doua surse guvernamentale sud-coreene,…