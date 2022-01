Consilierul-robot, noul jucător în lumea finanțelor Nu cu mult timp in urma, conceptul parea un scenariu SF. Dar roboții, sau așa-numiții „robo-consilieri”, ar putea gestiona in curand mai mult de un trilion de dolari din averea americanilor. Aceștia nu sunt de fapt roboți tangibili; sunt algoritmi pe care companiile i-au dezvoltat pentru a automatiza investițiile digitale. Dar este un robo-advisor potrivit pentru […] The post Consilierul-robot, noul jucator in lumea finanțelor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul ceh Zdenek Ondrasek (33 de ani), fostul jucator al celor de la FCSB, l-a atacat pe Gigi Becali, finanțatorul echipei, pentru modul cum s-a comportat cu acesta in timpul scurtei sale aventuri in Romania. Venit in vara aceasta la FCSB, Ondrasek a rezistat doar 3 meciuri la roș-albaștri, fiind…

- Impozitul progresiv este o opțiune in aceasta guvernare, reiese din declarațiile ministrului Finanțelor, Adrian Caciu, la Profit News TV. „Este o opțiune. Toata țarile din Europa, daca ne uitam care sunt rezultatele impozitului progresiv, o sa facem dezbateri publice, sa ințeleaga chiar și cei care…

- Fostul ministru al Finanțelor și actual al Fondurilor Europene, Dan Vilceanu, susține ca statul nu poate “plati la nesfarșit, pentru toata lumea”, facturile la energie, la gaze, și acum și combustibil, și pentru alimentele de baza, așa cum preconizeaza Guvernul sa ia masuri. Ministrul liberal Dan Vilceanu…

- Inca un scandal de proporții in vestiarul lui Dinamo! GSP.ro a aflat ce s-a intamplat la finalul meciului de la Mioveni, pierdut incredibil de „caini”, deși conduceau cu 1-0 in minutul 90. Furios din cauza criticilor dure primite din partea lui Rednic, goalkeeper-ul Plamen Iliev (30 de ani) a fost…

- „In Guvern, noi am propus un calendar strans in ceea ce priveste adoptarea bugetului. Am spus ca vom incepe procedurile, am inceput procedurile in asa fel incat pe 23 decembrie sa dam votul final pe buget. Sigur, este foarte, foarte ambitios si foarte stransa aceasta agenda. Eu recunosc acest lucru.…

- Vilceanu a fost intrebat, marti, la Digi 24, daca mai sunt bani de pensii si salarii daca nu se face o rectificare bugetara pana la sfarsitul anului. “Intotdeauna se gasesc solutii pentru a plati pensiile si salariile. Vreau sa linistesc pe toata lumea, am vazut si eu informatiile astea ca nu o sa…

- Vilceanu a fost intrebat, marti, la Digi 24, daca mai sunt bani de pensii si salarii daca nu se face o rectificare bugetara pana la sfarsitul anului. “Intotdeauna se gasesc solutii pentru a plati pensiile si salariile. Vreau sa linistesc pe toata lumea, am vazut si eu informatiile astea ca nu o sa…

- Rusul Daniil Medvedev a fost invins de Novak Djokovic in finala Mastersului de la Paris, dar nu a ratat șansa de a-l complimenta inca o data pe sarbul lider mondial. Djokovic s-a impus in 3 seturi in finala de la Paris și și-a adjudecat al 6-lea trofeu in capitala Franței;De asemenea, sarbul in varsta…