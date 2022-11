Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul ministrului Mediului, Apelor si Padurilor Porzsolt Levente a anuntat, vineri, la Targu Mures, in conferinta PRIA Agriculture – Gala Fermierilor din Romania, ca saptamana viitoare va fi lansat Ghidul de finantare pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru investitii in noi suprafete…

- ADOPTAT… Ceea ce fostul ministru al Sanatații, dr. Nelu Tataru, prognoza la inceputul anului, cand a lansat Planul național de prevenire și combatere a cancerului și anume ca Romania sanatoasa pregatește Romania educata, s-a implinit. Ieri, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea…

- Premierul a dat asigurari ca Guvernul va gasi resursele și va aloca banii necesari pentru implementarea și operaționalizarea Planului de prevenire și combatere a cancerului, dupa ce șeful statului a promulgat Legea.

- Planul național de prevenire si combatere a cancerului a fost lansat miercuri, la Palatul Cotroceni, in cadrul unui eveniment care marcheaza semnarea decretului de promulgare a legii prin care se aproba acest plan.

- „Avem incepand de astazi inca un instrument, extrem de important, in lupta cu afecțiunile oncologice. Promulgarea, de catre președintele Klaus Iohannis, a Planului Național de Lupta Impotriva Cancerului – document realizat sub patronajul Administratiei Prezidentiale – reprezinta o speranța in lupta…

- Camera Deputatilor a aprobat, miercuri, Planul national de prevenire si combatere a cancerului in Romania. Acesta va fi actualizat in functie de rezultatele obtinute si in acord cu directiile stabilite de OMS și UE.

- Primul Plan Național de Prevenire și Combatere a Cancerului pe care il va implementa Romania a fost adoptat de Camera Deputaților, a anunțat deputatul clujean Patriciu Achimaș-Cadariu, inițiatorul legii.

- Senatul a adoptat astazi legea de aprobare a Planului national de prevenire si combatere a cancerului in Romania. „Din postura de supravietuitoare a unei afectiuni oncologice, va spun, fara a exagera vreo clipa, ca votul dumneavoastra de astazi este unul istoric. In fiecare an, 100.000 de romani…