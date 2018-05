Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul prezidențial pentru politica externa, Bogdan Aurescu, a avut joi, 24 mai 2018, la Casa Alba, o intrevedere cu ambasadorul John Bolton, consilier pentru securitate naționala al Președintelui Statelor Unite, la intalnire participand și George Cristian Maior, ambasadorul Romaniei in Statele…

- Consilierul pe probleme de securitate interna al lui Donald Trump Tom Bossert a demisionat, a anuntat marti Executivul american, ultima dintr-o serie de demisii ale unor consilieri de rang inalt de la Casa Alba, relateaza AFP. ”Presedintele ii multumeste lui Tom pentru angajamentul sau in favoarea securitatii…

- O noua demisie la Casa Alba: Tom Bossert, consilierul pentru securitate interna al presedintelui Donald Trump, a decis sa renunte la functie, a anuntat marti executivul american, relateaza AFP si...

- Presedintele american Donald Trump l-a demis joi pe Herbert McMaster, consilierul prezidential pentru Securitate Nationala, si l-a numit pe John Bolton in aceasta functie, relateaza site-ul cotidianului The New York Times.

- Haosul de la Casa Alba continua. Jurnaliștii de la Washington Post dau ca sigura demiterea lui H.R. McMaster, consilierul pentru securitate al președintelui Donald Trump. Haosul de la Casa Alba continua. Dupa Rex Tillerson, urmatorul care va parasi administrația prezidențiala este consilierul pentru…

- Consilierul de securitate nationala din Coreea de Sud, Chung Eui-Yong, care a vorbit la Casa Alba, a declarat ca presedintele Trump se va intalni cu liderul nord-coreean Kim John-un, in luna mai, scrie BBC.

- Echipa de la Casa Alba pierde inca o piesa importanta: consilierul prezidential pentru probleme economice, Gary Cohn, si-a anuntat demisia. El nu a oferit explicatii, dar se presupune ca este vorba de o disputa cu presedintele pe seama noilor tarife comerciale anuntate anul trecut.