Intalnirea celor doi, la care a participat și ambasadorul Ion Jinga, Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, a avut loc vineri la sediul ONU de la New York, informeaza un comunicat al Misiunii Permanente a Romaniei la ONU transmis Agerpres.

In cadrul intrevederii cu Miroslav Lajcak, Bogdan Aurescu a reafirmat angajamentul Romaniei in favoarea multilateralismului si a obiectivelor si principiilor inscrise in Carta ONU. Consilierul prezidential a exprimat aprecierea fata de eforturile depuse de catre presedintele Adunarii Generale in cadrul mandatului sau de a promova multilateralismul…