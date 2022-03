Consilierul președintelui Zelenski, despre negocierile cu Rusia: Moscova nu ia in serios negocierile de pace Consilierul președintelui Zelenski, despre negocierile cu Rusia: Moscova nu ia in serios negocierile de pace Alexander Rodnyansky, consilierul președintelui ucrainean, a declarat faptul ca Rusia „nu ia in serios negocierile de pace”, reprezentand o modalitate de distragere a atenției Occidentului de la razboi și a convinge statele occidentale ca nu sunt necesare sancțiuni suplimentare. Alexander […]