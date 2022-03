Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a instalat un nou primar in orașul ocupat Melitopol, dupa ce fostul edil Ivan Fedorov a fost ridicat de catre trupele Moscovei vineri dupa-amiaza și pus sub acuzare pentru terorism. Galina Danilcenko, fosta membra in Consiliul municipal, a aparut la televiziunea locala, unde a declarat ca…

- Armata rusa a avertizat țarile vecine Ucrainei sa nu gazduiasca avioanele sale de razboi. Moscova le-ar putea considera parte a conflictului daca avioanele ucrainene efectueaza misiuni de lupta de pe teritoriul lor. Declarația, venita de la Ministerul Apararii, a avut o ținta directa, Romania. In aceeași…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat angajatii companiilor ucrainene din domeniul apararii cu privire la viitoare atacuri care vor fi efectuate cu arme de inalta precizie, a declarat. duminica. purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, Igor Konasenkov, transmit EFE si DPA. Fortele armate ruse…

- "Armata rusa folosește toate armele lor aici - artilerie, sisteme de lansare de rachete multiple, avioane, rachete tactice. Incearca sa distruga orașul", a spus Orlov.Oficialul susține ca forțele ruse se afla in momentul de fața la doar cațiva kilometri de oraș, din toate parțile, și ca loviturile asupra…

- Profesorul Carlo Masala preda politica internaționala la Universitatea Bundeswehr din Munchen, este expert in politici de securitate și, in contextul actual, unul dintre cei mai intervievați experți militari din presa germana. Ieri, 1 martie, profesorul Masala a raspuns timp de o ora prin live chat…

- Armata rusa ar fi amenințat populația unui orașel din partea de nord – este a Ucrainei ca va rade localitatea lor de pe fața pamantului, daca nu se preda. Potrivit primarului Konotop, Artem Semenikhin, trupele ruse au dat miercuri dimineața un ultimatum autoritaților locale. Daca locuitorii opun rezistența,…

- Consilierul lui Zelenski care a participat la negocierile de luni cu Rusia, Mihailo Podoliak, spune ca discuțiile cu partea rusa au fost foarte „dificila” și ca rușii iși pastreaza retorica „partinitoare” despre agresiunea pe care au comis-o impotriva Ucrainei.

- Fortele ucrainene au anunțat, sambata dimineața, ca au respins un atac nocturn al militarilor rusi impotriva uneia dintre pozitiile lor de pe Bulevardul Victoriei, una dintre principalele artere ale capitalei Kiev. “Atacul a fost respins”, se noteaza intr-un mesaj pe contul de Facebook al președintelui…