- "Ce vocal a devenit de cand i-a fost taiat bugetul pentru al doilea bucatar din alaiul prezidential! #incetincetisor", a scris Valcov pe contul sau de Facebook dupa ce presedintele Klaus Iohannis a criticat din nou guvernul, facand un al doilea apel pentru rezolvarea situatiei create de pesta porcina.…

- Consilierul premierului Viorica Dancila pe probleme economice, Darius Valcov, i-a raspuns vineri presedintelui Klaus Iohannis, la cererea de a lua masuri urgente pentru stoparea pestei porcine, spunand ca acesta a devenit „vocal” de cand rectificarea bugetara i-a taiat din buget.

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a publicat vineri pe contul sa de Facebook un clip video in care il compara pe presedintele Klaus Iohannis cu un lenes personaj intr-un film de animatie, alaturi de un mesaj ironic cu privire la diminuarea bugetului Administratiei Prezidentiale,…

- Consilierul premierului, Darius Valcov, il ataca pe seful statului Klaus Iohannis, despre care spune ca a devenit vocal dupa ce i-a fost taiat bugetul, in contextul declaratiilor publice de vineri ale presedintelui potrivit carora Guvernul acrediteaza teme false care conditioneaza rectificarea.

- Fostul premier Victor Ponta acuza guvernatii ca nu fac nimic în privinta celei mai mari crize care afecteaza România, cea a gripei porcine. "La televizor (...) o sa vedeti doar protocoale, scandal pe justitie si nunta baroniala (...

- Iata comunicatul de presa transmis de Klaus Iohannis: ”Din cauza modului defectuos in care este gestionata aceasta situație de criza, Guvernul PSD i-a impins pe producatorii autohtoni in pragul falimentului. In prezent, in Romania sunt peste 700 de focare, raspandite in 10 județe ale…

- Guvernul i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis convocarea in regim de urgența a unei ședințe CSAT pe tema rectificarii bugetare. Sub acest pretext, scriu jurnaliștii de la Libertatea, se vrea declararea starii de urgența in Romania in contextul raspandirii virusului pestei porcine.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat, joi, pe Klaus Iohannis in privința politicii externe, afirmand ca șeful statului nu informeaza Guvernul și Parlamentul, despre deciziile luate in timpul deplasarilor externe și ca, in afara de comunicate și ”celebrele poze”, nu se știe nimic concret.”Președintele,…