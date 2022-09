Stiri pe aceeasi tema

- Amenințarile nucleare ale președintelui rus Vladimir Putin ar trebui luate in serios, subliniaza fostul cancelar german Angela Merkel, intr-un interviu pentru ziarul Sueddeutsche Zeitung , citat de publicația rusa independenta Meduza . „A lua in serios cuvintele (lui Vladimir Putin – n.r.), nu a le…

- SUA și aliații vor raspunde decisiv oricarei utilizari de catre Rusia a armelor nucleare impotriva Ucrainei si au transmis Moscovei explicit ca se va confrunta cu „consecinte catastrofale”, a declarat duminica Jake Sullivan, consilier pentru securitate nationala al Casei Albe, relateaza Reuters. Afirmatiile…

- Suntem in ziua cu numarul 214 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Peste 730 de persoane au fost reținute in toata Rusia la cele mai recente proteste impotriva decretului de mobilizare al țarii. Președintele Consiliului European spune ca UE ar trebui sa mențina granițele deschise pentru…

- Statele Unite ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus Vladimir Putin ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre „consecinte severe“ daca liderul de la Kremlin si-ar pune in practica o asemenea…

- Statele Unite "iau in serios" amenintarea lui Vladimir Putin de a recurge la arma nucleara in Razboiul rus din Ucraina, anunta miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care ameninta cu "consecinte grave" in cazul in care presedintele rus trece la fapte, relateaza AFP. "Aceasta este o retorica iresponsabila…

- Statele Unite ''iau in serios'' amenintarea lansata de presedintele rus Vladimir Putin ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre ''consecinte severe'' daca liderul de la Kremlin si-ar

- SUA ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre ”consecinte severe” daca Putin si-ar pune in practica o asemenea amenintare, relateaza AFP și Agerpres…

- John Kirby, purtatorul de cuvant al Pentagonului, a anunțat, miercuri, ca Washingtonul ia in serios cuvintele președintelui rus Vladimir Putin despre armele nucleare, dar pana acum nu simte nevoia de a schimba pozițiile strategice, informeaza AFP și Interfax.ru . „Ar trebui sa luam intotdeauna in serios…