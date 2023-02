Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 6 februarie, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca tara sa – aflata in plin razboi in urma invaziei declansate acum aproape un an impotriva sa de catre Rusia, este gata sa ofere asistenta poporului turc ”prieten” in urma cutremurului care a lovit Turcia in cursul noptii de duminica…

- Ucraina trebuie sa fie pregatita la frontiera sa cu Belarus chiar daca pana in prezent exista doar ”declaratii puternice” din partea vecinului sau, a afirmat miercuri, 11 ianuarie, presedintele Volodimir Zelenski, dupa o vizita in regiunea Liov, informeaza Reuters și Agerpres. Kievul a avertizat ca…

- Vineri, 6 ianuarie, armata rusa a bombardat de doua ori orasul Kramatorsk, in estul Ucrainei, dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu unilateral decretat de Moscova, a anuntat seful-adjunct al administratiei prezidentiale ucrainene, informeaza AFP și Agerpres . ”Ocupatii au lovit orasul (Kramatorsk)…

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut, miercuri, la Moscova, in timpul unei reuniuni de bilant cu responsabilii din domeniul apararii, ca este „mai bine” ca razboiul din Ucraina „s-a intamplat astazi decat maine”, relateaza CNN . „A devenit evident ca ciocnirile cu aceste forțe, inclusiv in Ucraina,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu și-a parasit pana acum țara de cand Rusia a declanșat invazia asupra Ucrainei pe 24 februarie, a sosit miercuri in Statele Unite, care vor furniza țarii sale cel mai sofisticat sistem de aparare antiaeriana, Patriot. Zelenski va fi primit la Casa Alba…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit miercuri dimineața (ora Americii), in Washington, cu omologul sau american, Joe Biden, și urma sa se adreseze Congresului american. Insa cererile pe care le va face – unele dintre cele mai mari de pana acum – s-ar putea sa ramana fara raspuns, scrie…

- Pentru prima data, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și-a parasit țara de cand Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie 2022. Președintele Zelenski dar și alți oficiali au fost filmați calatorind cu mașini in afara garii Przemysl din Polonia. Bridget Brink, ambasadorul SUA in Ucraina, este de…

- Dorinta Occidentului de a-si mentine dominatia pe scena mondiala face sa creasca riscul de conflict, a susținut vineri presedintele rus Vladimir Putin, transmite Reuters. „Potentialul de conflict in lume creste si este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si mentine cu orice…