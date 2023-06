Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Biden lucra sambata sa risipeasca impresia ca noul sau sprijin anuntat pentru o coalitie de avioane de lupta pentru Ucraina este o intorsatura politica, comenteaza agentia DPA, potrivit Agerpres."Nimic nu s-a schimbat", a declarat Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala…

- Un nou incident de securitate a avut loc in SUA! O persoana necunoscuta a intrat in casa consilierului de securitate al președintelui Joe Biden in toiul noptii, fara a fi detectat de agentii care ii pazeau locuința. Jake Sullivan a iesit afara pentru a-i alerta pe agenti, dupa ce intrusul a plecat.…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Joe Biden se va deplasa in Arabia Saudita "in acest weekend" pentru discutii cu liderii sauditi, precum si cu responsabili indieni si din Emiratele Arabe Unite, a anuntat el joi intr-un discurs de joi despre strategia americana in Orientul Mijlociu,…

- Președintele american Joe Biden a fost informat marți dimineața despre incidentul intre o drona americana și un avion rusesc deasupra Marii Negre, potrivit CNN.Și comandantul militar suprem al NATO, generalul Christopher Cavoli, a informat aliații cu privire la incident, potrivit unui oficial NATO.Consilierul…

- In vizita la Washington, Sauli Niinisto s-a intalnit, de asemenea, cu senatori americani si cu consilierul de securitate nationala de la Casa Alba, Jake Sullivan. Anterior in aceasta saptamana, el s-a deplasat la Seattle si in California.Joe Biden, care s-a alaturat reuniunii organizate cu Jake Sullivan,…

- Serviciile de informații ale SUA susțin ca la origine atacurilor Nord Stream este un grup cu legaturi in Ucraina. Kievul dezminte acuzațiile. Consilierul șefului administrației prezidențiale de la Kiev, Mihailo Podoliak, a declarat marți ca Kievul „nu are absolut nicio implicare” in atacurile de anul…