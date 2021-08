Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al AUR Mircea Gheorgheosu, prins cu cannabis asupra sa, a anuntat ca pana la finalizarea cercetarilor legale asupra faptelor pentru care sunt suspectat isi da demisia din toate functiile pe care le detine in Parlament si in partidul Alianta pentru Unirea

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a anunțat, vineri, ca urmeaza sa fie pus in discutie la Comisia de Disciplina cazul lui Mircea Gheorgheosu, parlamentar din cadrul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), care a fost prins cu cannabis la Parlament. “Este angajat al grupului AUR la Senat, este o mentiune…

