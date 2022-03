Consilierul ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei spune cine este generalul ”preferat” al lui Putin

Stiri pe aceeasi tema

- Separatistii prorusi din Donetk au afirmat luni ca un atac ucrainean a cauzat moartea a cel putin 16 persoane si ranirea altor circa 20, in centrul acestui mare oras industrial din estul Ucrainei, informeaza AFP. Pe contul sau de Telegram, aparare teritoriala din Donetk a publicat fotografii cu mai…

- Presedintele Volodimir Zelenski a dat asigurari ca toate coridoarele umanitare care fusesera convenite pentru aceasta sambata au functionat si 12.729 persoane au putut fi evacuate, informeaza duminica EFE. Intr-un mesaj video pe Telegram, presedintele Zelenski a mai transmis ca un transport cu ajutoare…

- UPDATE 09.16 Forțele armate ale Federației Ruse au lansat atacuri cu muniție cu fosfor in regiunea Popasnaia din Lugansk, anunța autoritațile ucrainene.UPDATE 08.48 Baza militara ucraineana bombardata de ruși la doar 25 de kilometri de granița cu Polonia. Fortele ruse au bombardat duminica o baza militara…

- Intr-un mesaj video pe Telegram, presedintele Zelenski a mai transmis ca un transport cu ajutoare umanitare este asteptat sa soseasca la Mariupol duminica dupa-amiaza.Viceprim-ministrul ucrainean Irina Veresciuk a indicat ca 9 din cele 14 coridoare au functionat sambata.Seful Centrului de control al…

- Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, a afirmat joi pe Telegram ca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina si pana in 10 martie la ora 9.00 GMT in tara au fost ucisi 71 de copii, iar peste 100 au fost raniti, transmite AFP.Bombardamentul de miercuri asupra…

- Chef Adi Hadean, fostul jurat de la MasterChef, gateste pentru refugiatii ucraineni, la punctele de frontiera, dupa cum acesta a anunțat pe contul de socializare, pentru toți cei care il urmaresc. Actiune pro bono, realizata prin intermediul fundatiei sale, Asociatia Adi Hadean, care a oferit si in…

- Premierul Nicolae Ciuca a scris, pe contul sau de Twitter, imediat dupa anunțul lui Putin privind recunoașterea independenței regiunilor separatiste Donețk și Lugansk, ca Romania condamna cu fermitate orice incercare de a pune la indoiala suveranitatea, integritatea teritoriala și independența Ucrainei.…

- Pe masura ce riscul de invazie ruseasca in Ucraina crește, unii civili din orașul Mariupol, din regiunea Donețk de la granița cu Rusia, au decis sa ia lecții elementare de manuire a armelor. Printre ei și Valentina Konstantinovska, o femeie de 78 de ani, care este decisa sa lupte impotriva invadatorilor,…