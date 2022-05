Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a exclus o incetare a focului sau orice concesie fața de Moscova, in timp ce Rusia și-a intensificat ofensiva in regiunea Donbas (est) și a incetat sa mai furnizeze gaze Finlandei. Dupa ce a pus capat unor saptamani de rezistența a ultimilor luptatori ucraineni in orașul strategic Mariupol din…

- Occidentul nu trebuie sa subestimeze riscurile ridicate ale unui conflict nuclear in Ucraina, a avertizat luni Serghei Lavrov. Ministrul rus de externe considera ca NATO este, ”in esența”, implicata intr-un razboi proxy cu Rusia, pentru ca furnizeaza arme Kievului, relateaza Reuters.Intr-un interviu…

- Razboiul din Ucraina „poate fi incheiat prin discuții directe” intre președinții Ucrainei și al Rusiei, a declarat joi Mihailo Podoliak, unul dintre principalii consilieri ai lui Volodimir Zelenski. Mihailo Podoliak a declarat ca așteapta in zilele urmatoare o evaluare despre cum se desfașoara ofensiva…

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- Forțele invadatoare ale Rusiei au provocat pana acum distrugeri in valoare de cel puțin 100 de miliarde de dolari in Ucraina, a afirmat Oleg Ustenko, consilierul economic al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Oficialii ucraineni spun ca reconstrucția Ucrainei ar trebui finanțata…

- El a mai spus, intr-un interviu pentru televiziunea de stat, ca nu are nicio indoiala ca se va gasi o soluție la criza din Ucraina și ca o noua runda de discuții urmeaza sa inceapa intre oficialii ucraineni și ruși, scrie Reuters.Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat miercuri ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters. „Trebuie identificate tipuri specifice de arme…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut, vineri, militarilor ucraineni “sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodimir Zelenski, dar si pe apropiații sai, pe care i-a calificat drept “neonazisti si drogati”, relateaza AFP si Reuters. “Fac inca o data apel la personalul militar…