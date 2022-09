Scurgerile inexplicabile descoperite la gazoductele Nord Stream din Marea Baltica sunt rezultatul unui „atac terorist planificat” de Moscova, a declarat marți Kievul, fara a furniza insa vreo dovada, potrivit BFM TV. „Scurgerea de gaz” de la NS-1 nu este altceva decat un atac terorist planificat de Rusia și un act de agresiune la adresa UE. […] The post Consilierul lui Zelenski: scurgerile de gaze din Nord Stream reprezinta un atac terorist planificat de Rusia și un act de agresiune impotriva UE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .