- Bancile comerciale din Romania au luat decizia la nivel de sistem bancar sa amane plata ratelor pentru anumite credite pentru o perioada de timp, a anunțat Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu, potrivit Mediafax.„Bancile au luat initiativa. Deci fiecare banca isi…

- Banca Transilvania este prima banca din Romania care a decis sa le ofere clienților posesori de carduri de credit o perioada de grație extinsa, in contextul inmulțirii cazurilor de coronavirus in Romania. Instituția bancara și-a notificat utilizatorii de carduri de credit ca pana in luna mai sunt scutiți…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) analizeaza din perspectiva afectarii interesului economic al consumatorului amanarea platii ratelor bancare cu 90 de zile pentru romanii care au credite imobiliare si nu numai, in contextul pandemiei de coronavirus, a declarat, duminica, pentru…

- "In prezent, propun din perspectiva afectarii interesului economic al consumatorului luarea in calcul a unei amanari de plata pentru 90 de zile a ratelor bancare pentru romanii care au credite imobiliare, si nu numai, bineinteles cu respectarea contractelor, a legislatiei privind creditarea, precum…