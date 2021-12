Stiri pe aceeasi tema

- Romania are mare nevoie de investitii in anii urmatori, iar obiectivul Guvernului de a avea 7% din PIB pentru investitii in bugetul anului 2023 este binevenit, cu precadere in privinta celor din fonduri europene, afirma consilierul prezidential, Cosmin Marinescu. El semnaleaza, intr-o postare pe…

- In privința investițiilor publice programate pentru 2021, datele estimate ale execuției bugetare arata, cu doar o luna inainte de sfarșitul anului, un grad modest de realizare al investițiilor, de circa 62% in cazul fondurilor europene și 65% in cazul investițiilor din bani naționali, arata consilierul…

- Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana la ponderea persoanelor adulte aflate in risc de saracie ale caror parinti au avut un nivel redus de educatie (37,4%), aproape dubla fata de media de 20,3% inregistrata in anul 2019, arata datele publicate marti de Eurostat. Comparativ, doar 9,3% dintre…

- Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana la ponderea persoanelor adulte aflate in risc de saracie ale caror parinti au avut un nivel redus de educatie (37,4%), aproape dubla fata de media de 20,3% inregistrata in anul 2019, arata datele publicate marti de Eurostat, conform agerpres. Comparativ,…

- Noua tulpina Omicron „nu este prezenta pe teritoriul Romaniei” Foto: www.who.int. Noua tulpina coronavirusului, Omicron, nu este prezenta deocamdata pe teritoriul țarii, arata un studiu desfașurat de divizia de cercetare a grupului Medlife. Datele prezentate indica majoritara, în…

- Adrian Caciu, noul ministru al Finanțelor, susține ca nu vor crește și nici nu vor fi introduse noi taxe. Combaterea evaziunii fiscale și o mai buna colectare ar fi principalele direcții care sa duca la creșterea veniturilor. Ministrul susține ca a inceput analiza proiecțiilor bugetare pentru anul viitor…

- Franta, Finlanda, Cehia si alte state membre din Europa Centrala si de Est, inclusiv Romania, sustin in comun includerea energiei nucleare pe lista investitiilor „verzi”, a anuntat luni Ministerul Industriilor din Cehia, transmite Reuters.

- Cu 645 de masini la mia de locuitori, Cipru ocupa locul al 3-lea intre tarile UE cu cele mai multe autoturisme raportate la populatie, potrivit datelor Biroului European de Statistica (Eurostat). Luxemburgul detine prima pozitie de 30 de ani cu 681 de masini, urmat de Italia pe locul al 2-lea cu 663…