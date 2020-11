Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a declarat sambata, la Focsani, ca aproximativ 700 de milioane de euro din fonduri europene vor fi alocate in cadrul Programul National de Relansare si Rezilienta, pentru realizarea unor parcuri industriale, care ar putea reprezenta…

- Președintele interimar al PSD Vrancea, deputatul Nicușor Halici, a mers miercuri la Piața Obor din Focșani, unde ieri dimineața, comercianții care iși desfașoara activitatea aici au protestat in fața porților inchise, fața de hotararea Guvernului PNL de a suspenda „activitatea piețelor agroalimentare…

- Dupa scandalul Laurențiu Baranga, fostul șef al Oficiului Național pentru Combaterea Spalarii Banilor, acuzat ca și-a falsificat diploma de BAC, a ieșit la iveala un nou caz discutabil. Andi Manciu, consilier de stat al prim-ministrului Ludovic Orban si seful Grupului de Comunicare Strategica, care…

- Biroul Politic Judetean al PNL Vrancea a definitivat, vineri, lista candidatilor pentru alegerile parlamentare, iar ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, ocupa prima pozitia pentru Camera Deputatilor, in timp ce medicul Raluca Gabriela Ioan este prima pe lista pentru…

- Catalin Dumitru Toma este senator liberal din 2016, dupa ce timp de opt ani a fost primar al comunei Jariștea (2008-2016). In Senat, este secretar in Comisia pentru Afaceri Europene și membru in Comisia pentru Administratia Publica si Organizarea Teritoriului. In varsta de 42 de ani, el a…

- In varsta de 43 de ani, Radu Mihaiu a terminat Facultatea de Matematica a Universitații București și este licențiat in Informatica. El a lucrat in domeniul privat, in domeniul IT, potrivit CV-ului sau. Potrivit Digi24, a fost consilier la Ministerul Fondurilor Europene in Guvernul Cioloș,…

- Muzeul Vrancei va organiza, la sfarșitul saptamanii, atelierele de mestesuguri traditionale in cadrul evenimentului Indeletniciri traditionale, editia a XII-a, 2020. Sambata și duminica, la Muzeul Satului din Crangul Petrești, meșterii populari din Vrancea și profesori de la Universitatea Naționala…

- Conducerea Consiliului Județean Vrancea face apel public la decidenții din Ministerul Sanatații (MS) și de la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației (MLPDA), condus de ministrul „Grinda“ Ion Ștefan, pentru a da avizele necesare și pentru a debloca situația Centrului de Oncologie…