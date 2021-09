Consilierul local USR-PLUS Iulian Huşanu a demisionat din funcție Consilierul local Iulian Husanu a transmis ca demisioneaza din functia de consilier local. Aceasta decizie este luata dupa ce s-a scris in presa locala ca ar fi avut o serie de afaceri cu institutii ale statului. „Avand in vedere ca in prezent, unii colegi din USR-PLUS considera ca realizarea unui PUZ sau afacerile cu institutiile publice, chiar si cu cele care nu au legatura cu USR-PLUS, nu pot fi realizate de catre un membru de partid, va rog sa luati in considerare urmatoarea declaratie: Subsemnatul Iulian Husanu, va rog sa luati act de demisia mea din calitatea de membru USR-PLUS. Sunt pe… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

