Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter care facea un zbor de antrenament a aterizat fortat, vineri, pe un camp de langa Timisoara, din cauza vremii. La aterizare, deoarece solul a fost moale, aparatul de zbor s-a rasturnat. Cele doua persoane aflate la bord, un instructor si elevul sau, nu au fost ranite. Elicopterul a decolat…

- Un elicopter care facea a aterizat forțat, vineri, pe un camp din Becicherecu Mic, Dupa aterizarea forțata, aparatul de zbor s-a rasturnat, dar cele doua persoane aflate in interior nu au fost ranite. Elicopterul facea un zbor de antrenament dupa ce decolase de pe Aerodromul Cioca. Cele doua persoane…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 14 noiembrie 2022, urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator a doamnei Adriana Maria Radu, presedinte al Sectiei I civile a Curtii de Apel Ploiesti ndash; pensionare; Decret privind eliberarea din functia de judecator…

- Curtea de Apel Timișoara a dat, astazi, sentința definitiva in cazul ajutorului de șef de post din Giroc, Aurelian Gird. Va reamintim ca agentul a fost ridicat de anchetatorii de la DNA Timișoara chiar din sediul Poliției Timiș. Acesta a fost denunțat de un consatean caruia i-a spus ca are conexiunile…

- Poveste cu final asteptat. Dupa ce a „pacalit” lugojenii cu promisiuni desarte, „marele” om politic Claudiu Buciu s-a umplut de respect si a ramas definitiv fara postul de primar. Curtea de Apel Timisoara a respins recursul formulat de Claudiu Buciu impotriva hotararii Tribunalului Timis, care a stabilit…

- Joi, 29 septembrie, Curtea de Apel Timișoara a respins recursul facut de Consiliul Local Timișoara la decizia Tribunalului Timiș prin care un aliniat al regulamentului TimPark a fost anulat. In cea mai mare parte, regulamentul TimPark ramane nemodificat, insa dupa ora 17 se va permite staționarea pe…

- Curtea de Apel Timișoara a respins astazi recursul facut de Consiliul Local Timișoara la decizia Tribunalului Timiș prin care un aliniat al regulamentului de parcare a fost anulat. In primavara acestui an, avocatul Cristian Clipa a atacat in instanța HCL-ul prin care era aprobat noul regulament de parcare,…

- Primaria Timisara anunțat ca la Curtea de Apel Timișoara a fost admis, marți, recursul declarat de institutie impotriva deciziei de suspendare a organigramei in vigoare și a decis trimiterea spre rejudecare a acestei cauze la Tribunalul Timiș. Potrivit celor din primarie, din acest moment, organigrama…