Stiri pe aceeasi tema

- PSD Timiș ii cere demisia primarului Dominic Fritz. Timișoara a ramas de luni de la 12 fara caldura, dupa ce EON a sistat furnizarea gazului din cauza ca nu a primit banii pe materia prima livrata. Ieri, ministrul Eneregiei și primarul Timișoarei anunțau ca au gasit o soluție pentru reluarea incalzirii.…

- Consilierul local Radu Țoanca le cere imperativ demisia primarului Dominic Fritz și a viceprimarului Ruben Lațcau: A fost sistata furnizarea de gaz la Colterm. De cateva minute zeci de mii de familii stau in frig, iar de maine nu vor avea apa calda ! Revolutia in administratia Fritz a adus , in niciun…

- La scurt timp de la conferința de presa in care primarul Dominic Fritz anunța intrarea in insolvența a Colterm, apar și primele reacții din partea opoziției. Radu Țoanca, liderul aleșilor PSD din Consiliul Local Timișoara ii transmite șefului administrației locale: Degeaba te grabesti, daca nu ai plecat…

- Anunțul primarului Timișoarei, Dominic Fritz, referitor la prețurile imense ale gazului natural și efectele asupra situației și funcționarii Colterm și a sistemului de termoficare al orașului este aspru criticat de doi dintre cei mai activi consilieri locali, Roxana Iliescu și Radu Țoanca. ”Parteneri”…

- Consilierul municipal Radu Țoanca de la PSD este de parere ca Timișoara intra in „era glaciala”. Social-democratul considera „jalnic și tardiv discursul patetic al primarului Dominic Fritz” vizavi de situația de la Colterm. „Probabil abia acum a conștientizat și edilul orașului faptul ca in creșe, gradinițe,…

- Consilierul local Radu Țoanca de la PSD a precizat, miercuri, ca ieri, in ședința AGA de la Horticultura S.A., societate aflata in subordinea Consiliului Local Timișoara, a aflat ca președinta Consiliului de Administrație și-a permis sa incheie doua contracte de asistența juridica in numele societații.…

- Liderul alesilor PSD din Consiliul Local Timisoara (CLT), Radu Toanca, a anuntat, marti, ca va cere ca primarul Dominic Fritz si functionarii care au initiat noua organigrama a Primariei Municipiului Timisoara sa plateasca, in solidar cu institutia, din buzunarul propriu, despagubirile salariale…

- Consiliul Local Timișoara a fost convocat de indata, astazi, de catre Dominic Fritz pentru a aproba un proiect de hotarare prin care sa permita Executivului sa angajeze avocați care sa reprezinte primaria in procesele pe care angajații nemulțumiți de noua organigrama le vor deschide. Deja 33 de angajați…