Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Iliescu, consilier local din partea Pro Romania, a inițiat un proiect de hotarare important pentru transportatorii care lucreaza in sau tranziteaza Timișoara, proiect supus la vot și aprobat in ședința de joi a consiliului local. Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind…

- SOCOL – Proiectul finanțat prin PNDL 2 este dublat de investiții din bugetul local al comunei Socol. Ne referim la reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Sf. Sava, acolo unde lucrarile incepute acum trei luni au ajuns la stadiul de 90%! Este vorba despre un proiect in valoare de 1,1 milioane…

- Primaria municipiului Constanta aduce la cunostinta publica, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr.427 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind…

- Consilierul local Roxana Iliescu (Pro Romania) a detaliat intr-un mesaj pe pagina sa de Facebook balbaielile administrației locale in ceea ce privește „salvarea” societații de termoficare, unul dintre punctele importante din campania in urma careia Dominic Fritz a fost ales primar al Timișoarei. „Razboiul…

- Marele regizor Andrei Șerban va pune in scena, la Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, in premiera in Romania, textul tanarului autor britanic Robert Icke, The Doctor. Cu aceasta ocazie, Andrei Șerban regizeaza pentru prima data la Timișoara. Proiectul face parte din repertoriul cu care Teatrul…

- In ședința de consiliu local Gherla, programata pentru ziua de joi, 24 noiembrie 2022, de la ora 14, consilierii vor vota, printre altele, prețul de vanzare a lemnelor catre populația orașului. Proiectul ordinii de zi 1.Referat și proiect de hotarare privind stabilirea prețului de vanzare a materialului…

- In ședința de consiliu local Gherla, programata pentru ziua de joi, 24 noiembrie 2022, de la ora 14, consilierii vor vota, printre altele, prețul de vanzare a lemnelor catre populația orașului. Proiectul ordinii de zi 1.Referat și proiect de hotarare privind stabilirea prețului de vanzare a materialului…

- Monumentul „Fidelitatii”, inaugurat in Piata Libertatii - pe atunci piata purtand numele de „Prinz Eugen” - in anul 1854, dar mutat in cimitirul din Calea Lipovei in 1934, se afla intr-o stare avansata de degradare