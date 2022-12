Roxana Iliescu, consilier local din partea Pro Romania, a inițiat un proiect de hotarare important pentru transportatorii care lucreaza in sau tranziteaza Timișoara, proiect supus la vot și aprobat in ședința de joi a consiliului local. Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind circulația autovehiculelor in zonele cu restricție de tonaj din Timișoara, pe langa […] Articolul Consilierul local Roxana Iliescu, proiect care-i ajuta pe transportatori in zonele cu restricții de tonaj din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .