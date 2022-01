Stiri pe aceeasi tema

- Simona Neumann și-a anunțat , astazi, demisia din fruntea Asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii. Contracul sau cu Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii va inceta in data de 25 ianuarie 2021, a anunțat azi Simona Neumann, care și-a dat demisia din funcția de director…

- Roxana Iliescu, consilier local din partea Pro Romania, s-a contrazis din nou cu viceprimarul Ruben Lațcau, in ședința CL Timișoara de marți seara. De aceasta data, motivul certei a fost temperatura din locuințele abonaților Colterm. „In loc sa taca inteligent, in plenul de aseara m-a acuzat ca mint…

- „Pe langa proiectele fostului primar Robu, mai nou, primarul Fritz iși asuma cu nonșalanța și munca aleșilor locali”. Afirmația ii aparține consilierului local Roxana Iliescu de la Pro Romania, care spune ca primarul orașului iși asuma un proiect pe care ea l-a promovat in luna iulie. „Unul dintre motivele…

- Consilierii locali vor avea de aprobat, in proxima ședința de plen, propunerea ca Asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii sa i se revoce contractul de comodat pentru un spațiu de 74 de metri patrați, pe care Primaria Timișoara i l-a alocat in epoca Robu, in vederea amenajarii acolo…

- Consilierul local Roxana Iliescu a comentat pe pagina sa de Facebook revenirea in conducerea Colterm a lui Petre Nenu, numit de consiliul de administrație in funcția de director tehnic. Aceasta a ironizat hotararea, susținand ca ”aceasta numire a fost facuta datorita competențelor extraordinare de care…

- Anunțul primarului Dominic Fritz, care a precizat ca prețul incalzirii și apei calde va crește de doua ori pentru timișoreni, nu de trei ori, așa cum a fost comunicat inițial, a determinat-o pe Roxana Iliescu (dar nu numai), sa suspecteze o manipulare. „Hocus pocus preparatus! Nu se mai vrea triplarea,…