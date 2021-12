Stiri pe aceeasi tema

- „Pe langa proiectele fostului primar Robu, mai nou, primarul Fritz iși asuma cu nonșalanța și munca aleșilor locali”. Afirmația ii aparține consilierului local Roxana Iliescu de la Pro Romania, care spune ca primarul orașului iși asuma un proiect pe care ea l-a promovat in luna iulie. „Unul dintre motivele…

- Consilierul local Roxana Iliescu a comentat pe pagina sa de Facebook revenirea in conducerea Colterm a lui Petre Nenu, numit de consiliul de administrație in funcția de director tehnic. Aceasta a ironizat hotararea, susținand ca ”aceasta numire a fost facuta datorita competențelor extraordinare de care…

- Consilierul PSD Radu Țoanca il acuza pe primarul Dominic Fritz de populism, in legatura cu situația Colterm. Acesta spune ca edilul incearca sa iși ascunda eșecul din toate domeniile de activitate, aruncand praf in ochii timișorenilor cu economiile facute pentru a mai susține cateva zile, din punct…

- Viceprimarul municipiului Timisoara, Ruben Latcau (USR), a explicat ca urmeaza ca treptat sa se raceasca caloriferele timisorenilor bransati la reteaua de termoficare a municipiului, dupa ce compania E.On a anuntat ca va opri furnizarea de gaze naturale catre Colterm. Subprefectul de Timis, Ovidiu…

- Primarul Dominic Fritz a anunțat in aceasta dimineața ca societatea care livreaza apa calda și caldura timișorenilor racordați la sistemul centralizat va intra in insolvența pentru a putea continua funcționarea. Consilierul local Radu Țoanca (PSD) critica tardivitatea cu care autoritațile au decis adoptarea…

- Consilierul municipal Radu Țoanca de la PSD este de parere ca Timișoara intra in „era glaciala”. Social-democratul considera „jalnic și tardiv discursul patetic al primarului Dominic Fritz” vizavi de situația de la Colterm. „Probabil abia acum a conștientizat și edilul orașului faptul ca in creșe, gradinițe,…

- De luni, societatea Colterm a demarat livrarea de energie termica in apartamentele timișorenilor, dar nimeni nu știe cum se va putea asigura și in continuare apa calda și energia termica, acuza consilierul local Roxana Iliescu. Deocamdata nu exista carbune in stocuri și nici contracte ferme pentru livrarea…

- Consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania a facut o interpelare, marți, in ședința consiliului local, referitoare la proiectarea pentru amenajarea completa (strazi, trotuare, piste de biciclete, spații verzi, iluminat etc.) a strazilor Horia Hulubei, Ștefan Procopiu, Tristan Tzara, Eugen Coseriu…