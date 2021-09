Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania a tot descoperit, de aproape un an de cand a preluat postul, diverse neconcordanțe și deficiențe in activitatea municipalitații. Marți, insa, in plenul Consiliului Local Timișoara, aceasta a realizat ca s-a strecurat o minciuna intr-un act oficial.…

- Consilierul local Pro Romania, Roxana Iliescu, acuza USR PLUD ca e lipsit de corectitudine și principii, dupa ce ar fi ”uitat” sa ii ofere poziția de președinte de ședința in cadrul ședințelor Consiliului Local. Ea spune ca ar fi existat o ințelegere verbala, ca funcția sa fie alocata in funcție de…

- Consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania anunța ca in data de 30 august 2021 expira Contractul nr. 216/30.05.2006 incheiat de Primaria Timisoara cu Colterm. Este vorba despre contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice și electrice,…

- Consilierul municipal Roxana Iliescu de la Pro Romania spune ca dupa un an de școala online, in care copiii Timișoarei au fost nevoiți sa stea inchiși in case, ferindu-se de COVID-19, terenurile din curțile școlilor au lacatul pus, cand ar putea foarte bine sa fie deschise, sa redea elevilor și tinerilor…

- Consilierul loca Roxana Iliescu de la Pro Romania facea in ianuarie 2021 prima interpelare in ședința CLT pe tema demolarii garajelor și realizarea de locuri de parcare pe strada Martir Elena Nicoara (fosta Pepinierei). „De atunci și pana astazi inclusiv, am susținut importanța deblocarii și reluarii…

- Consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania a reproșat conducerii primariei, la ședința consiliului local din aceasta saptamana, ca firmele care executa lucrari de reabilitare in centrul istoric obțin cu dificultate permise de intrare cu autovehicule in zona pietonala și au nevoie de acestea…

- La fel ca mulți timișoreni, consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania, spune ca nu ințelege cum de ne-am ales cu cele aproximativ 450 de jardiniere goale prin Timișoara, fara un fir de floare, mai nou pe post de scrumiere sau loc de aruncat gunoi. „Nici eu n-am ințeles, pana astazi. Dragii…