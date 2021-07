Stiri pe aceeasi tema

- La cel mai inalt nivel al conducerii Primariei Timișoara este pe cale sa porneasca un nou imens scandal. Dupa Andrei Dragila, directorul de la Horticultura, un al doilea conducator din administrație, Culița Chiș, il acuza pe viceprimarul Ruben Lațcau de șantaj pentru a renunța la postul pe care il deține,…

- Lucrarile la tronsonul 1-Dumbravița de largire a Drumului Județean 691 care duce la Autostrada Vestului stagneaza de mai multe saptamani deoarece Primaria Timișoara, partener in proiect, refuza sa emita ordinul de scoatere de sub tensiune a rețelei de troleibuz. Adresele repetate trimise de Consiliul…

- URS PLUS sustine ca reprezentantii PNL, PSD si Pro Romania au votat marti, in Consiliul Local Timisoara, o hotarare care ar urmari sa declanseze "o vanatoare de vrajitoare" impotriva primarului Dominic Fritz. "Consilierii PNL, PSD si Pro Romania au votat in sedinta Consiliului Local din…

- Consilierul municipal Marius Craina, de la Pro Romania, a inițiat doua proiecte de hotarare care vor fi supuse votului Consiliului Local Timișoara. Primul vizeaza „promovarea transparenței instituționale in Primaria Municipiului Timișoara prin publicarea actelor de studii ale primarului, viceprimarilor,…

- ”Au fost trei provocari majore – pandemia, vaccinarea, acum au aparut inundatiile (...) Ei confunda Guvernul Romaniei cu Guvernul coalitiei. Ala e Guvernul Romaniei. Acum confunda functia de prim-ministru al Romaniei cu candidatul Citu de la PNL, de parca intereseaza pe cineva”, a declarat, luni seara,…

- Directorul SC Horticultura, Andrei Dragila, care conduce institutia din subordinea Consiliului Local Timisoara inca din 1991, a transmis, marti, ca a fost intimidat de viceprimarul Ruben Latcau (USR) care i-ar fi solicitat demisia din postul de director transmitand ca ”trebuie sa aduca oameni noi…

- Consilierul municipal Roxana Iliescu (Pro Romania) a declarat, miercuri seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, referitor la numirea unui ales local ca reprezentant in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș, ca decizia este una legala. Aceasta s-a referit la dezbaterea…