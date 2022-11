Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, anunta ca a actionat in instanta ”un clan celebru din Timisoara” care a adus modificari nepermise unei cladiri monument din cartierul Elisabetin. Actiunea in instanta vine dupa ce proprietarii au primit o amenda de 10.000 de lei si termen de remediere.…

- Șefa diplomației germane, Annalena Baerbock, a avertizat sambata fața de un razboi hibrid purtat de Rusia, care ar putea incerca sa divizeze Europa, favorizand și un aflux de refugiați pe teritoriul sau, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Administratorul judiciar al Colterm a depus o acțiune la Tribunalul Timiș prin care se cere anularea mai multor documente emise de administrația Dominic Fritz. Acțiunea inregistrata ieri vine dupa ce consorțiul de firme care a fost desemnat ca administrator al societații de termoficare a Timișoarei, Alfa…

- Doi parlamentari de Timis din partea USR au solicitat, printr-o scrisoare adresata premierului Nicolae Ciuca, ca Guvernul sa asigure termoficarea oraselor din Romania. Cei doi parlamentari sustin ca din cauza PSD si PNL ”suntem datori vanduti” si ca Romania cumpara energia la cele mai mari preturi…

- Administrația Fritz a anunțat ca va cumpara carbune pentru Colterm direct de la producatori, motiv pentru care Primaria Timișoara a inchiriat o gara in Motru, insa consilierul local Roxana Iliescu (Pro Romania) crede ca lucrurile nu sunt chiar atat de simple. Iliescu este de parere ca societatea de…

- Primarul minicipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca in timp ce Guvernul sustine ca nu exista probleme de aprovizionare cu gaz, compania de termoficare a municipiului Timisoara, Colterm, are probleme in a gasi un furnizor pentru aceasta iarna,…

- Dominic Fritz a aratat, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca sunt luate ”masuri de pionierat” pentru achizitia de carbune pentru iarna viitoare, avand in vedere situatia disperata de pe piata de gaz. ”Inchiriem o parte a unei gari CFR din Motru. Asiguram achizitiile de carbune direct de la…