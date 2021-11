Consilierul local Raul Ambruș, exclus din PNL Timiș PNL Timiș a anunțat, in aceasta seara ca Biroul Politic Județean ”a aprobat, astazi, prin vot secret, sancționarea cu excluderea din partid a lui Raul Ambruș, ales pe lista de Consiliu Local Timișoara. Procedura de excludere a fost indeplinita, dl Ambruș fiind invitat sa iși susțina punctul de vedere, insa nu a participat”. In ultima […] Articolul Consilierul local Raul Ambruș, exclus din PNL Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

