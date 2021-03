Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local Roxana Iliescu (Pro Romania) va fi prezenta in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set.hdv, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre pandemie și modul in care acționeaza autoritațile in aceasta problema, dar și despre administrația și politica locala. Emisiunea…

- Consilierul local social-democrat Radu Toanca a declarat ca asteapta ca in sedinta Consiliului Local Timisoara (CLT) de marti sa se regaseasca pe ordinea de zi si un Ordin al prefectului de incetare a mandatului de consilier municipal pentru Ana Munteanu (USR), care a fost suspendata de Biroul Judetean…

- PRESSALERT.ro a publicat, acum doua zile, apelul disperat al lui Grațian Bolog, unul dintre oamenii care s-au implicat consistent in miscarea biciclistilor din Timisoara, totodata presedintele Clubului Sportiv Gratzu, dupa ce fost furat vehiculul cu doua roți aparținand unui coleg, in zona centrala…

- Curtea de Conturi a inceput de astazi un control la SC Piețe SA, societate in care unic acționar este Consiliul Local Timișoara. ”Au venit auditorii de la Curtea de Conturi și ne-au anunțat ca vor sta o luna de zile. Se vor verifica plațile facute, incasarile din ultimii ani”, a declarat, pentru PRESSALERT.ro,…

- Curtea de Conturi a inceput de astazi un control la SC Piețe SA, societate in care unic acționar este Consiliul Local Timișoara. ”Au venit auditorii de la Curtea de Conturi și ne-au anunțat ca vor sta o luna de zile. Se vor verifica plațile facute, incasarile din ultimii ani”, a declarat, pentru PRESSALERT.ro,…

- Simion Moșiu, antrepenor și unul dintre reprezentanții PNL in Consiliul Local Timișoara, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set.hdv, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente evenimente din administrația și politica locala, dar și naționala, despre…

- Consilierul municipal Radu Țoanca de la PSD susține ca in data de 15 ianuarie, Bogdan Nanu, pe atunci director adjunct al companiei de termoficare, ar fi achiziționat o mașina pentru companie in condițiile in care Colterm se confrunta cu grave probleme financiare. La finalul ședinței Consiliului Local…

- Directorul de la Piețe SA, Ioan Nasleu, a trimis un drept la replica dupa apariția dezvaluirilor facute de PRESSALERT.ro ca muncitori de la societatea municipalitații au fost trimiși de acesta sa lucreze la apartamentul secret din București. Cel devenit celebru pentru chefurile cu interlopii a susținut…