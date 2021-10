Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local PSD, Radu Toanca reactioneaza in urma apelulului lansat primarului Dominic Fritz, pentru gasirea unei solutii nationale legate de scumpirea gazului. Fritz spune ca Primaria nu va putea suporta costurile foarte mari cu incalzirea. A fost atinsa limita maxima a subvenției care poate…

- La trei zile de cand Colterm a pornit robinetul de caldura, caloriferele timișorenilor abia s-au dezmorțit. In unele zone nu s-au incalzit deloc, in altele nu se poate furniza caldura din cauza șantierelor pentru retehnologizare. Colterm le transmite oamenilor doar sa deschida robineții din subsol,…

- Consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania cere societații Colterm sa faca public ultimul raport de evaluare pe care il are pentru un obiectiv important din Timișoara, și anume nodul hidrotehnic de pe Canalul Bega, aflat intre cartierele Fabric și Crișan, chiar langa Parcul Uzinei. De asemenea,…

- Dominic Fritz, primarul USR PLUS al orașului Timișoara, ii acuza pe consilierii liberali ca blocheaza activitatea companiei care asigura termoficarea urbana, noteaza mediafax. Potrivit lui Dominic Fritz, consilierii locali ai PNL au lipsit de la ședința Consiliului de Administrație al societații…

- Consilierul local Radu Țoanca de la PSD a precizat, miercuri, ca ieri, in ședința AGA de la Horticultura S.A., societate aflata in subordinea Consiliului Local Timișoara, a aflat ca președinta Consiliului de Administrație și-a permis sa incheie doua contracte de asistența juridica in numele societații.…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, care ocupa si functia de presedinte al USR PLUS Timis, a declarat ca alianta cu PNL este una "incercata" si ca scandalurile din PNL se rasfrang si la nivel local, informeaza News.ro. Intrebat marti, intr-o conferinta de presa, daca la nivel local…

- Grupul consilierilor locali ai PSD Timisoara a anuntat, sambata, ca se va opune prin toate mijloacele democratice posibile intentiei administratiei Fritz de a mari taxele si impozitele locale anul viitor, sustinand ca deja cuantumul acestora este cel mai mare in randul municipiilor din tara.…

- David Emanuel este cel mai nou consilier local al Timișoarei, ajuns pe scaunul lui Dan Reșitnec, care s-a angajat nu demult in primarie. Reșitnec a caștigat concursul pentru postul de șef de cabinet al primarului Dominic Fritz.