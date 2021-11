Stiri pe aceeasi tema

- ”Am taiat astazi drastic bugetul de functionare al Primariei astfel incat sa eliberam resurse financiare pentru a suporta cresterea pretului la gaz. Toate fondurile pe care le-am taiat sunt de la capitolul functionare. Nu am luat niciun leu din capitolul de investitii si sper, cu toata puterea mea,…

- De 30 de milioane de lei are nevoie Colterm ca sa incalzeasca 56.000 de locuințe, școlile și spitalele din oraș in luna noiembrie, a anunțat zilele trecute primarul Dominic Fritz, care spunea ca se va taia la sange din bugetul Primariei Timișoara. S-au gasit doar puțin peste 15 milioane de lei, deci…

- Radu Țoanca, liderul de grup al aleșilor PSD din Consiliul Local Timișoara, i-a cerut, joi, demisia lui Dominic Fritz. „Dominic Fritz – demisia urgenta din funcția de primar! Au inceput sa moara timișoreni din cauza incompetenței și aroganței useriste! Veți avea sute de plangeri penale pentru ucidere…

- Timișorenii au ramas fara caldura și apa calda, dupa ce furnizorul de gaz a anunțat saptamana trecuta ca va sista livrarea gazului catre societatea de termoficare, Colterm, din cauza datoriilor foarte mari. Peste 50.000 de locuințe dar și spitale, școli și institutii nu vor mai putea fi incalzite. Compania…

- La scurt timp de la conferința de presa in care primarul Dominic Fritz anunța intrarea in insolvența a Colterm, apar și primele reacții din partea opoziției. Radu Țoanca, liderul aleșilor PSD din Consiliul Local Timișoara ii transmite șefului administrației locale: Degeaba te grabesti, daca nu ai plecat…

- Anunțul primarului Timișoarei, Dominic Fritz, referitor la prețurile imense ale gazului natural și efectele asupra situației și funcționarii Colterm și a sistemului de termoficare al orașului este aspru criticat de doi dintre cei mai activi consilieri locali, Roxana Iliescu și Radu Țoanca. ”Parteneri”…

- Consilierul municipal Radu Țoanca de la PSD este de parere ca Timișoara intra in „era glaciala”. Social-democratul considera „jalnic și tardiv discursul patetic al primarului Dominic Fritz” vizavi de situația de la Colterm. „Probabil abia acum a conștientizat și edilul orașului faptul ca in creșe, gradinițe,…

- Consilierul local Radu Țoanca de la PSD a precizat, miercuri, ca ieri, in ședința AGA de la Horticultura S.A., societate aflata in subordinea Consiliului Local Timișoara, a aflat ca președinta Consiliului de Administrație și-a permis sa incheie doua contracte de asistența juridica in numele societații.…