- Administrația Fondului de Mediu pregatește o noua amenda pentru societatea Colterm, pentru certificatele de mediu pe care aceasta trebuie sa le achiziționeze, spune consilierul local Radu Țoanca. Daca cele peste 150.000 de certificate nu vor fi cumparate amenda aferenta este de 15 milioae de euro. Deocamdata,…

- Primarul Timișoarei intra direct in istorie la un an jumatate de cand a preluat funcția, și asta deoarece sub „bagheta” sa, se acumuleaza datorii istorice. Mai vine o amenda de 15 milioane de euro, tot pentru Colterm, iar falimentul este iminent și depinde doar de Administrația Fondului de Mediu. Ca…

- Primaria Timisoara nu va cumpara, pentru compania de termoficare Colterm, certificatelor pentru emisiile de gaze cu efect de sera pentru care termenul de achizitie expira sambata 30 aprilie 2021. Potrivit primarului Dominic Fritz, singura solutie, in cazul unei noi amenzi, este contestarea in instanta.

- Colterm ar avea de cumparat, pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, 232.749 de certificate EUA. Compania a reusit sa achizitioneze 79.306 certificate, aferente perioadei de dupa deschiderea procedurii generale de insolventa, adica pentru intervalul 26 octombrie – 31 decembrie. Restul trebuie…

- Roxana Iliescu a reacționat printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook la postarea primarului Dominic Fritz, in care acesta avertiza, preventiv, ca „o sa auziți multe zilele astea despre certificate de emisii la Colterm, multe atacuri, dezinformari și minciuni”. „Sa vorbești despre «atacuri, minciuni…

- Societatea de termoficare a Timișoarei trebuie sa achiziționeze certificatele pentru emisii de gaze cu efect de sera pentru anul 2021, in valoare de aproximativ 11,2 milioane de euro. Termenul limita este 30 aprilie. Consilierul local Adrian Lulciuc avertizeaza ca este „ultima strigare”, in condițiile…

- Primaria municipiului Brasov anunta ca va achizitiona 15 statii de incarcare pentru masini electrice, pe care le va amplasa in sase puncte din oras. Valoarea acestora este de 2,56 milioane de lei, la care se adauga TVA, fiind suportata printr-un program finantat de Administratia Fondului pentru Mediu,…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta ca, pana in prezent, au fost depuse 47 de dosare pentru programul Rabla Clasic, respectiv 72 pentru Rabla Plus. Astfel, sunt disponibile fonduri de peste 16 milioane de lei la Rabla Clasic, respectiv peste 20 de milioane de lei, la Rabla Plus, conform news.ro.…