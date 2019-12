Stiri pe aceeasi tema

- Nervi intinsi la maxim in PNL Prahova. Cu Andrei Volosevici reintrat in peisaj, calculele liberalilor (si nu numai) au fost serios date peste cap, astfel ca s-a ajuns la masuri drastice, negandite, exact ca pe vremea lui Ceausescu. Cine nu slujeste imparatul, va fi executat in piata Zoia Staicu, membru…

- Controversatul consilier local al Sloboziei, Nicu Pericli, este in centrului unui nou scandal public. Acesta este acuzat de un fost angajat ca l-ar fi batut in plina strada, dupa ce omul a cerut salariul restant. Totodata, un alt fost angajat l-a acționat in instanța pentru neplata veniturilor salariale.…

- Se pare ca nici politicienii nu au gena care ii scutește de facut lucruri trasnite. Consilierul local PNL, Silviu Tanase, Post-ul “Distracție” și la liberali! Un consilier local l-a blurat in poza de grup pe șeful de partid apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Consilierul local al PNL Bogdan Bicsi a murit marti dupa-amiaza, la varsta de 53 de ani. Bogdan Bicsi a ajuns la Spitalul Judetean Suceava dupa ce a suferit un infarct, insa nu s-a mai putut face nimic. Bogdan Bicsi a fost viceprimar al municipiului Sucaeva, din partea PNT-CD, in perioada 1992 ...

- In editia de luni 21 octombrie a.c. a “Interviurilor altfel” de la TV News Buzau, Iulian Gavriluta l-a avut ca invitat pe consilierul local Silviu Rosioru. Tema emisiunii a fost: “Scandalul din CLM Buzau”. In cadrul discutiei s-a vorbit despre cearta din timpul sedintei ordinare – intre consilierul…

- Dorinta admnistratiei Robu de a contracta un nou credit, in valoare de 43 de milioane de euro a fost aspru combatuta de consilierul local PSD, Gabriela Popovici. Conform acesteia, cea mai mare parte a banilor ar urma sa ia drumul unei gauri negre a orasului, societatea Colterm, societate acuzata ca…

- Demersul consilierului local, președinte PNL Sighetu Marmației , av Onița Ivașcu Daniela a prins contur : producatorii din cartierul Cuza Voda au o mica piața cu 5 tarabe! Daca pana saptamana trecuta producatorii din cartierul sighetean Cuza Voda iși comercializau intr-un mod rudimentar produsele…