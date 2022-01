Consilierul local al PMP Dinu Gheorghe, implicat in incidentele de la Mogosoaia, a demisionat din partid. „Consilierul local PMP implicat in altercatia de la Mogosoaia si-a dat demisia din partid. PMP are Toleranta zero fata de violenta fizica si verbala in politica”, arata o postare de sambata pe pagina de Facebook a partidului. Presedintele PMP Cristian Diaconescu a cerut, vineri, Consiliului Executiv Judetean al PMP Ilfov sa-l suspende pe Dinu Gheorghe din toate functiile politice pe care le detine pana la concluzionarea anchetei cu privire la incidentele din data de 27 ianuarie, de la Consiliul…