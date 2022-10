Stiri pe aceeasi tema

- Cautari ale polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale, la Timișoara. Oamenii legii incearca sa dea de urma unui barbat de 66 de ani care a plecat sa plimbe cainele și a disparut. El era in vizita la fiica lui.

- Republica Moldova nu se mai poate baza doar pe statutul sau de neutralitate și trebuie sa-și sporeasca puterea militara, a declarat luni un consilier de securitate al președintelui Maia Sandu, potrivit Reuters, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, urmarit național, a fost prins in județul Prahova, de polițiștii din București, dupa ce soția individului a anunțat oamenii legii ca soțul a venit acasa și a agresat-o. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale,…

- Din 15 august, Rusia introduce restrictii temporare la importul de produse vegetale din Republica Moldova din cauza incalcarii repetate a cerințelor de carantina. Decizia a fost luata de Serviciul de Supraveghere Veterinara și Fitosanitara al Federației Ruse (Rosselhoznadzor), "in legatura cu situația…

- Compania lui Elon Musk, SpaceX, a anunțat pe canalul sau de Telegram, ca serviciul de sateliți Starlink este disponibil in Republica Moldova. Starlink is now live in Moldova → https://t.co/slZbTmHdml — SpaceX (@SpaceX) August 3, 2022 Menționam ca la data de 24 iulie, o salba de sateliți Starlink din…

- Marfa de contrabanda a fost depistata intr-un autocar ce se deplasa din Republica Moldova spre Franța, la volanul caruia era un șofer de 28 de ani. Cazul a fost inregistrat, astazi, in postul vamal Cahul.

- Catalin Sabau, inspector in cadrul ANAF Oradea, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea…