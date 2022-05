Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" este primul spital din subordinea Consiliului Judetean care are propriul serviciu de pompieri. Ziarul de Iasi a scris de mai multe ori in cursul anului trecut despre inexistenta acestui serviciu la nivelul spitalelor CJ. "Este un nou proiect de…

- Spitalul Mobil de la Lețcani va fi inchis in urmatoarele zile. Decizia a fost luata in raport cu scaderea numarului de pacienți testați pozitiv ce au nevoie de ingrijire medicala de specialitate. “Ca urmare a scaderii numarului de cazuri COVID-19 nu vor mai fi internari la Spitalul Mobil de la Lețcani…

- Incepand de maine, 15 aprilie, pana miercuri, 27 aprilie, intre orele 8.00 și 18.00, echipele Citadin SA vor face reparații, daca vremea o permite, pe șoseaua Ciric (tronsonul cuprins intre intersecția cu drumul Aeroportului și intersecția cu strada Ciric. Lucrarile includ ridicari la cota a capacelor…

- Trei spitale din subordinea Consiliului Județean Iași vor putea fi dotate cu sisteme de detectare, semnalizare și alarmare in caz de incendii și in cazul depașirii concentrației maxime admise de oxigen in atmosfera. A fost admisa cererea de finanțare pentru proiectul „Creșterea siguranței pacienților…

- Distribuirea carburantilor in recipiente neconforme din mase plastice, sticla, canistre, bidoane, tomberoane este interzisa, a subliniat, joi, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, mentionand ca Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a demarat verificari si va lua masuri in acest sens,…

- Distribuirea carburantilor in recipiente neconforme din mase plastice, sticla, canistre, bidoane, tomberoane este interzisa, a subliniat, joi, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, mentionand ca Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a demarat verificari si va lua masuri in acest sens.…

- Consiliul Judetean (CJ) Suceava a alocat bani din fondul de rezerva al institutiei pentru crearea taberei de refugiati din orasul Siret, a anuntat presedintele CJ, Gheorghe Flutur. Potrivit acestuia, banii vor fi utilizati atat pentru crearea efectiva a taberelor, cat si pentru achizitia de hrana si…

- Un angajat al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta a fost condamnat definitiv dupa ce a sarit pe geam pentru a nu fi depistat ca a baut. Plutonierul-major, acum in rezerva, a fost judecat pentru parasirea postului sau a comenzii, dar si pentru insubordonare, angajatilor IJSU fiindu-le…