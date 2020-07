Stiri pe aceeasi tema

- Marea provocare macroeconomica in anii ce vin este corectia deficitului bugetar, a dezechilibrului macroeconomic, iar fondurile europene au un rol cheie pentru a usura corectia, considera Daniel Daianu, consilierul guvernatorului BNR, intr-un articol publicat pe blogul OpiniiBNR.ro, relateaza Agerpres.

- Pandemia de Covid-19 a acoperit planeta cu frica, frustrari și confuzie, iar Romania este in prezent intr-o situație foarte tensionata in care apar peste 1000 de cazuri in fiecare zi, iar populație... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Doctorul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, atrage atenția, intr-o intervenție la DIGI24, ca situația devine dramatica.El este cunoscut ca medicul care a vindecat cei mai mulți pacienți bolnavi de Covid-19.Ceea ce se petrece acum in Romania depașește deja…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, ca Romania poate deconta de la Uniunea Europeana cheltuieli de 350 de milioane de euro pentru masurile luate in lupta impotriva Covid-19, dar si de 300 de milioane de euro pentru deciziile economice luate in starea de urgenta si starea de alerta, cum sunt…

- Numarul cazurilor de Covid-19 a crescut alarmant in Romania, in ultimele zi, inregistrandu-se chiar și 460 de infectari noi in numai 24 de ore. Chiar daca in Timiș mai apare doar cate un caz ”razleț”, la cateva zile, doctorul Virgil Musta va roaga sa respectați trei masuri simple.

- 1. Firmele romanești sunt mai indatorate acum decat in urma cu 10 ani. Gradul mediu de indatorare este acum de 75%, acum 10 ani gradul de indatorare era 60%, ceea ce ne face mai vulnerabili. 2. Capitalul de lucru al firmelor este negativ, acum doar isi rostogolesc datoriile. Acum 12 ani era…

- Deputatul umanist Grațiela Gavrilescu arata, intr-un mesaj pe rețelele de socializare, ca sectorul HoReCa este unul deosebit de important pentru Romania, și ca ar putea avea o contribuție semnificativa in...

- Canotorii romani liciteaza trofee si obiecte personale pentru Crucea Rosie Suceava in lupta contra COVID-19 Initiativa apartine Ionelei Cozmiuc, Dubla Campioana Mondiala seniori (in 2017 si 2018) la dublu vasle categorie usoara, care, prin acest demers, sustine campania ”1cm – Cu totii in linia intai”…