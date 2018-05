Consilierul fostului premier Mihai Tudose Felix Rache va face parte din echipa de comunicare a lui Victor Ponta

Stiri pe aceeasi tema

- &"Ma ocup delucruri serioase pentru ca momentan piata de umor e ocupata de doamna Dancila“, spune fostul consilier de imagine al premierului Mihai Tudose. Felix Rache a trecut acum în tabara anti-PSD a lui Victor Ponta.

- Jurnalistul Felix Rache, fost consilier pe partea de comunicare a fostului premier Mihai Tudose, a anuntat ca s-a inscris in Pro Romania, unde se va ocupa de strategia de comunicare a partidului. Principalele nume din acest partid, care in prezent are 11 deputati, sunt Victor Ponta, Daniel Constantin…

- Fost consilier de stat in Guvernul Mihai Tudose, Felix Rache a anunțat luni ca se va alatura formațiunii Pro Romania, unde va ocupa funcția de șef de comunicare in partidul lui Victor Ponta. Anunțul a fost facut pentru stiripesurse.ro. Intrebat de ce a luat aceasta decizie, Felix Rache a declarat:…

- Pro Romania, partidul fondat de Victor Ponta, Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu, da lovitura dupa lovitura. Dupa cateva transferuri importante, formatiunea politica l-a cooptat si pe fostul ministru al Comunicatiilor din Guvernul Grindeanu, Augustin Jianu. "Am intrat in politica pentru ca am fost…

- O analiza publicata de Deutsche Welle lanseaza ipoteza ca Victor Ponta va fi urmatorul mare fugar din Romania, conform libertatea.ro Mai exact, fostul premier ar urma sa se foloseasca de situația in care se afla Sebastian Ghița, pentru a „testa terenul” in situația in care ar vrea sa paraseasca Romania.…

- Publicația germana Deutsche Welle aduce in prim-plan o ipoteza care il vizeaza in mod direct pe fostul premier al Romaniei, Victor Ponta. In editorial, se speculeaza ca fostul lider al PSD ar urmari cu interes modul in care se dezvolta cazul ex-deputatului Sebastian Ghița, fugit in Serbia, ca intr-un…

- Ipoteza șoc a site-ului german Deutsche Welle prezentata la Antena3: Fostul premier Victor Ponta ar fi urmatorul fugar din Romania. Potrivit jurnaliștilor, fostul premier l-ar folosi pe fugarul Sebastian Ghița „drept experiment pentru un plan personal”: acela de a fugi din țara daca se ingroașa…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, a avut o ieșire dura, dupa ce europarlamentara Monica Macovei și-a anunțat demisia din Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ACRE). Decizia fostului ministru al Justiției a fost luata dupa ce aceasta a cerut explicații privind invitarea fostului…