- Darius Valcov, consilier economic al premierului, a anuntat ca este in lucru in cadrul Guvernului un proiect de ordonanta cu privire la inasprirea legislatiei pentru intrarea in insolventa, transmite Agerpres.

- Consilierul economic al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, sambata, ca Guvernul asteapta sa primeasca avizele CSAT pentru a adopta prima rectificare bugetara din acest an, decizia finala in acest sens apartinand prim-ministrului.

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, vineri seara, ca Executivul vrea sa modifice Legea insolventei, in urma careia a apreciat ca „toti escroci vor disparea”, si a lansat un atac la Realitatea TV, despre care a spus ca are datorii de 121,4 milioane de lei.

- Darius Valcov, consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, a spus, luni, ca, in urmatorul an, pretul gazelor se va ieftini cu peste 20%. El a precizat ca premierul Viorica Dancila a primit o adresa de la ANRE care constata ca din 2013 pretul gazelor a crescut cu 75%. „Chiar azi…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anunțat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare și include ștergerea datoriilor unor companii, precizand insa ca "astfel de lucruri se fac, nu se discuta". "Amnistia fiscala este prevazuta…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, luni seara, ca nu a facut niciodata vreo evaluare a ministrilor, ci a stadiului programului de guvernare, al carui coordonator a precizat ca a fost alaturi de Liviu Dragnea.