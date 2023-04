Consilierul Dorin Popescu a renuntat sa-l mai consilieze pe primarul Vergil Chitac

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 02.04.2023, in mediul online a aparut in mediul online un clip video cu o inregistrare din 17.11.2021 de pe camera unui politist local, in care apar si presedintele Consiliului Judetean Constanta Mihai Lupu si soferul acestuia, carora nu li se permitea accesul cu autoturismul in care se aflau…

- Primaria Constanța a publicat imaginile care arata interacțiunea dintre jurnalista Emilia Mihaila de la Sky FM și primarul Constanței, Vergil Chițac. In filmarile de pe camerele de securitate se observa ca primarul Constanței nici macar nu a atins-o pe jurnalista Emilia Mihaila. Fii la curent…

- Angajații pot fi obligați la plata despagubirilor aferente cursurilor de formare profesionala daca raportul lor de munca a incetat prin acordul parților, atat timp cat salariatul și angajatorul au incheiat un act adițional referitor la formarea profesionala in care se prevede ca incetarea raportului…

- Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta a emis dispozitia privind delegarea catre Raluca Florenta Georgescu a unor atributii prevazute in fisa postului directorului general al Directiei generala servicii publice, incepand cu data de 23.03.2023, pana la data de 23.09.2023, vezi sectiunea "documente.Surse…

- Licitația pentru construirea metroului clujean a fost caștigata de o asociere de firme din Turcia. Acum se pune problema exproprierilor ce trebuie facute in multe puncte ale orașului. In urma cu un an, proiectantul Metroului se plangea ca legea prevede ca in Romania numai Metrorex poate face exproprieri…

- Cea mai recenta actiune a procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie in primaria condusa de Vergil Chitac priveste contractul incheiat de municipalitate pentru cele 125 de refugii de autobuz, care costa cat un autoturism nou In octombrie 2022, DNA a sesizat Tribunalul Constanta in legatura cu primul…

- Compania Curent Metal, una dintre cele mai mari din Dambovița, face angajari la inceput de an. In aceasta perioada, societatea cauta operatori pentru departamentul de mentenanța. Programul de lucru va fi de luni pana vineri, in trei schimburi. Pentru cei care doresc sa faca parte din colectivul Curent…