Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5: „Proiectul de buget cu tot cu amendamentele adoptate. Era sa-mi stea inima cand am vazut unanimitate, dar apoi am vazut ca nu are cum. Va mulțumesc ca de astazi Primaria are un buget pe care in continuare dumneavoastra, domnilor consilieri, il veți gestiona.”La primaria lui Cristian Popescu Piedone se voteaza in liniște. Consilierii locali de la PSD, PP-USL, PMP și cei de la USR PLUS au facut imposibilul posibil. Și-au dat mana și au votat impreuna bugetul Primariei Sectorului 5. Au avut un miliard de motive, de fapt un miliard de lei de aprobat…