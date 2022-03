Consilierii unei comune au votat pentru transparenţă, dar Prefectura ieşeană le-a dat peste mâini Prefectura intelege intr-un mod ciudat conceptul de transparenta. Decizia unei primarii liberale din judet de a publica toate cheltuielile pe site a fost contestata de Prefectura condusa de un liberal dintr-un motiv aberant: primaria era prea transparenta. Tribunalul nu a gasit nicio problema legala si a respins actiunea, ca neintemeiata. Acum condusa de un social-democrat, Prefectura a facut recurs. In iunie anul trecut, doi consilieri locali din comuna Valea Seaca au propus adoptarea unui proiect de hotarare menit sa creasca transparenta activitatii primariei locale. Proiectul prevedea crearea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CNSAS a deschis un proces la Curtea de Apel Bucuresti, in care a solicitat judecatorilor sa constate calitatea de colaborator al Securitatii in cazul guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. Astazi s-a aflat decizia Curții de Apel București. Curtea de Apel Bucuresti a respins vineri, ca inadmisibila, cererea…

- Consilierii locali vor trebui sau nu sa aprobe un stiu de fundamentare legat de terenul pe care se afla acum Piața Izvoarele din municipiul. Exista și un raport de specialitate privind aprobarea demararii procedurii pentru intocmirea unui studiu de fundamentare avand ca obiect stabilirea modului cel…

- Bugetul general al comunei Luna a fost adoptat in cursul zilei de marți, insa nu toți aleșii locali au fost de acord cu acesta. Primarul Aurel Giurgiu a declarat intr-un interviu pentru TurdaNews ca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Visul administrației Fritz de a-și impune noua viziune, eco, in domeniul parcarii in Timișoara a devenit realitate. Cea de a doua parte a sistemului TimPark, regulamentul de aplicare, a trecut de votul consilierilor locali, marți in cadrul unei ședințe de plen, am putea spune suspect de ”plata”. Consilierii…

- Judecatorii Tribunalului Constanta, in completul CA9 al Sectiei de contencios administrativ si fiscal, prezidat de magistratul Iulia Laura Opariuc Dan, presedintele sectiei, au motivat hotararea prin care a fost suspendat, in prima instanta, Regulamentul de acces in Zona Peninsulara a Constantei.Este…

- DOCUMENT| Valul 5 in Alba: Ce RESTRICȚII anti-COVID vizeaza unele localitați din județ, din cauza CREȘTERII cazurilor. Hotararea CJSU Valul 5 in Alba: Ce RESTRICȚII anti-COVID vizeaza unele localitați din județ, din cauza CREȘTERII cazurilor. Hotararea CJSU Avand in vedere rata de incidența cumulata…

- Din 2022, la Timișoara se marește impozitul pe cladirile rezidențiale, dar și cel pentru cladirile nerezidențiale. Propunerea USR a trecut exact ca prima data, dupa ce prima hotarare a fost contestata la Prefectura. Și tot cu ajutorul lui Raul Ambruș, consilier local exclus din PNL.

- Primarul statiunii Baile Tusnad, Butyka Zsolt, a solicitat Prefecturii declararea starii de alerta dupa ce apa de la robinete a fost sistata in urma cu patru zile. Conducta care alimenteaza localitatea, dar și satele Tusnad, Tusnadul Nou si Vrabia, s-a spart, iar repararea defectiunii necesita timp…